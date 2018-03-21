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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Doğan Medya, Demirören Holding'e satıldı

21 Mart 2018, Çarşamba 17:00
Bir süredir el değiştirileceği konuşulan Türkiye’nin en büyük medya grubu Doğan Medya’nın bugün Demirören Holding’e satıldığı iddia edildi.

Bugün yanlarında avukatları olduğu halde biraraya gelen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in 1,2 milyar dolara el sıkıştığı belirtiliyor.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Doğan Medya Grubu yöneticisi, “Bugün öğle saatlerinde imzalar atıldı. Doğan Medya Grubu tümüyle Demirören Holding’in oldu” dedi.

Ancak Doğan Grubu yayın organlarında henüz konuyla ilgili bir haber yayınlanmazken Demirören Holding de sessizliğini koruyor.

Sözcü Gazetesi, bu akşam satışın Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirileceğini yazdı.

40 yıldır medya sektöründe bulunan Aydın Doğan bu satışla medya dışına çıkıyor

1979 yılında Ercüment Karacan’dan Milliyet’i alarak basın sektörüne giren 1994 yılında ise Erol Simavi’den Hürriyet’i satın alarak Türkiye’nin en büyük medya patronu olan Aydın Doğan’ın yakın çevresine “Yaşlandım, yoruldum artık geceleri rahat uyumak istiyorum” dediği belirtiliyor.

325 bin tirajla en çok satılan gazete olan Türk basının amiral gemisi Hürriyet, 275 bin tirajla dördüncü büyük gazete Posta, Türkiye’nin en çok seyredilen prime time kanallarından Kanal D ve haber kanalı CNN Türk ile Türkiye’nin en büyük basın dağıtım şirketi Yaysat da bu satışla Demirören Grubu’nun oluyor.

Bunlar dışında Fanatik, Hürriyet Daily News, TV2, Dream TV, Dream Türk TME, Doğan Burda Dergi Grubu, Doğan Egmont Dergi Grubu , Doğan Kitap’ın da satışın içinde yer aldığı belirtiliyor.

Demirören Grubu, 2011’de Doğan Grubu’ndan Milliyet’i alarak medya sektörüne girdi

Bu satınalmanın resmileşmesinin ardından 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini Aydın Doğan’dan satın alarak medya sektörüne giren Demirören Grubu, Türkiye’nin en büyük medya grubu haline gelecek.

Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı Demirören Grubu yetkilisi ise Kamu Aydınlatma Platformu’nun açıklamasının beklenmesinin gerektiğini söyledi.

Reuters’a konuşan bir başka Demirören Grubu’ndan üst düzey yetkilisi ise, “Doğan Medya Grubu’nu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satınalma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu’nun bu akşam saatlerinde KAP’a açıklama yapması bekleniyor” dedi.

Bu arada Doğan Medya Grubu’nun el değiştirdiği yönündeki haberlerin Türkiye medyasında yaygınlaşmasının ardından Doğan Holding hisseleri %19 değer kazandı.

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