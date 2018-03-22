"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Doğan Medya Grubu’nun satılması, birçok iddiayı da beraberinde getirdi

22 Mart 2018, Perşembe 21:18
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaşması, birçok iddiayı da beraberinde getirdi.

1.1 milyar dolarlık satışın ardından Doğan Medya Grubu’nun başına, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın getirileceği iddia edildi.

T’24’ün haberine göre, Mehmet Ali Yalçındağ’ın kamuoyuna yansıyan bazı maillerinde, iktidar temsilcileriyle birlikte Hürriyet’teki Sedat Ergin yönetimini değiştirmeye, muhalif olmayan isimlerden yeni bir yönetim kurmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu e - postalarla ilgili olarak “Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş” diyen Yalçındağ, daha sonra Doğan Medya Grubu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Etiketler: doğan medya, sedat ergin, mehmet ali yalçındağ
Okunma Sayısı: 75
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü

    Kuvvetler ayrılığı ilkesi en fazla Türkiye’de zedelendi

    Kaboğlu: Karar, benzeri durumda olan kişilere de uygulanmalı

    CHP'den ''dolandırıcılık'' raporu ve ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Trump, milyarlarca dolarlık imzayı attı

    İdlib'de yine pazar yeri saldırısı: Çok sayıda ölü var!

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklama

    Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

    Güney Kore, ''fazla çalışan'' memurun bilgisayarını kapatacak

    Erdoğan - Trump görüşmesi hakkında Kalın'dan açıklama

    Demirdöğmez tahliye edildi

    'Dünyanın en büyük baklavası' oldu

    Acı haber Bitlis'ten geldi

    Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?

    Motorine 17 kuruş zam yapıldı

    Acı haberi Başbakan verdi

    'İthal ette bakteri' iddiası

    Yunan askerlerin üzerinden askeri kroki çıktı

    Doğru olmayan icabında 10 karar, 100 karar olabilir

    AB'nin Türkiye'yi kınayacağı iddia edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Risale-i Nur'a göre kâinatın alkışladığı gece olan Regaib Gecesi'nin önemi nedir?
    Genel

    AİHM kararını verdi sıra mahkemelerde
    Süleyman KÖSMENE

    Mübarek bir gece: Leyle-i Regaib
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın alkışladığı gece: Regaib
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çanakkale ve iç siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güncelleme furyası
    Genel

    Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verildi
    Genel

    Bin 800 asker görevden uzaklaştırıldı
    Genel

    Şamil Tayyar, Erdoğan'la görüştü: Talimat verdi
    Ahmet BATTAL

    Düşmana karşı uyanık olalım da…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.