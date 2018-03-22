Doğan Medya Grubu’nun satılması, birçok iddiayı da beraberinde getirdi

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaşması, birçok iddiayı da beraberinde getirdi.

1.1 milyar dolarlık satışın ardından Doğan Medya Grubu’nun başına, Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ’ın getirileceği iddia edildi. T’24’ün haberine göre, Mehmet Ali Yalçındağ’ın kamuoyuna yansıyan bazı maillerinde, iktidar temsilcileriyle birlikte Hürriyet’teki Sedat Ergin yönetimini değiştirmeye, muhalif olmayan isimlerden yeni bir yönetim kurmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu e - postalarla ilgili olarak “Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş” diyen Yalçındağ, daha sonra Doğan Medya Grubu Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Okunma Sayısı: 75

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.