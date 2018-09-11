Doğu illeri için yağış uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, bu 5 ilde rüzgarların güneyden orta, yağış esnasında da kuvvetli esmesi öngörülüyor. AA

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