Doktor Özyavuz nasıl öldü?

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan radyoloji uzmanı Dr. İbrahim Halil Özyavuz’un intihar ederek vefat ettiği belirtilmişti.

Özyavuz’un ölümüyle ilgili işkence iddiaları gelmeye başladı. ArtıGerçek’te konuyu gündeme getiren İlker Demir şunları yazdı; “Gazeteci Cevheri Güven, ‘Aileye önce ‘intihar’, darp izleri ortaya çıkınca ‘kendini darp ederek öldürdü’, buna itiraz edince de ‘koğuş arkadaşları döverek öldürdü denildi’ dedi. Güven, Özyavuz’un babası mezarlıktaki konuşmasında, “oğlunun ölmeden 15 gün önceki ziyaretinde işkence gördüğünü söylediğini” belirtti: Çok ciddî, Özyyavuz’un bylock ile “terörist” olma isnadından bile bin beter bir iddiaydı. 23 aylık OHAL yönetiminde cezaevlerinden 50’den fazla ölüm haberi geldi. Bu tür insanlık suçu iddialar çoğaldı: Çoğaldı, ama bu tür işkence, haksız tutuklama haberlerinin “sağcı” birine yapıldığı zaman hak savunucularının haberle yetinmesi artık terk edilmeliydi.”

Cezaevi müdürü: Ölmüyorsa hastaneye götürmeyin

Patnos L Tipi Cezaevi’nde kalan tutuklular, maruz kaldıkları hak ihlallerini gönderdikleri mektupla paylaştı. Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’ndeki tutuklular, gece saatlerinde kalp krizi geçiren bir arkadaşlarının acil servise götürülmesi için kurum yetkililerini çağırdıklarında cezaevi ikinci müdürünün, “Ölmüyorsa götürmeyin” dediğini belirtti. ArtıGerçek’in haberine göre, yaşanan ihlallerin her geçen gün daha da arttığını ve ağırlaştığını ifade eden tutuklular, “Özellikle; yaşam, sağlık ve tedavi hakkımızın ortadan kaldırıldığını ve böylelikle adeta ölüme terk edildiğimizin bilinmesi gerektiğini belirtiyoruz” dedi.