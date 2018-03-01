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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Dolandırıcıların yeni yöntemi 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

01 Mart 2018, Perşembe 11:14
Dolandırıcıların kullandığı son yöntem, artık bu kadar da vicdansızlık olmaz dedirtti.

Cenazeleri gazete ilanlarından takip eden ve kendilerine avukat süsü veren dolandırıcılar cenaze evini arayıp, "Merhumun bize borcu vardı. Şimdi icraya düştü. İlgili hesap numarasına hemen para yatırırsanız takip kalkacak" diyerek önlerine geleni dolandırmaya başladı.

Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikâyetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para vermediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.

NUMARAYA ULAŞILAMIYOR

Bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:

"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."

İLAMSIZ TAKİBE DİKKAT

Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Küçük, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direkt 'savcılığa' gidip şikâyette bulunun. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kâğıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" dedi.

 

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