Dolar 3.86'yı geçti

Dünden bu yanan oldukça hareketli olan dolar kurunda bugün 3.8690 seviyesi görüldü. Kurda "Fitch'in not indirimi" kararı fiyatlanıyor.

TCMB'nin PPK'da aldığı kararların yeterli görülmemesi ve dün ortalama fonlama maliyetinde sınırlı yükselişe neden olan likidite adımları ardından yönünü yukarı çeviren dolar kuru Fitch'in not kararı öncesinde 3.86'nın üzerine çıktı. Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden dün negatif ayrışan TL, dün dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Dün sabah 3.7825/3.7850 seviyesinde olan ve 3.8573'e kadar yükselen dolar/TL; bu sabah 3.8155/3.8170 seviyesinde güne başladı. Bir ara 3.8075'e kadar inen kur, yeniden yükselişe geçti ve 3.8690'a kadar çıktı. Kurda işlemler saat 13:50 itibariyle 3.8460 seviyesinden geçiyor. Euro/TL ise 4.1250 seviyesinde hareket ediyor. AA

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