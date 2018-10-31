‘Donan askerlerin araştırılması’ AKP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda 2 askerin şehit olmasının aydınlığa kavuşması için destek çağrısı yapan İYİ Parti’nin araştırma önergesinin gündeme alınması AKP oylarıyla reddedildi.

Günler sonra... Donan şehitler siyaset gündeminde

İYİ Parti’nin, Tunceli’nin Nazımiye ilçesindeki terör operasyonunda olumsuz hava şartlarında donarak şehit olan 2 askerin şehit olmasıyla ilgili verdiği araştırma önergesinin gündeme alınmasına ilişkin grup önerisi TBMM Genel Kurulu’nda, AKP oylarıyla reddedildi. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1914 Sarıkamış faciasından 104 yıl sonra yaşanan bu olayın millî hafızamızda büyük bir acı olarak yer alırken bazı soru işaretlerini de zihinlerde bıraktığını söyledi. T’4’ün haberine göre Türkkan, “Bize göre iki Mehmetçiğimizin şehit olmasında ihmal değil ihmaller zinciri vardır” dedi.

Bakan, askerlerin neden donarak öldüğünü açıklamak zorunda

Türkkan, “İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ne zaman bir şehit olsa soluğu onun ailesinin evinde alıyor, taziye ziyaretine gidiyor. Böylece, ya kendini tatmin ediyor ya da tribünlere oynuyor, onu ben bilemiyorum. Vefalı olmak tabiî ki güzel, tabiî ki Sayın Bakan önce, terörle ve teröristlerle mücadele eden askerlerimizin evine gidecek, ama öncelikle, neden donarak öldüğünü açıklamak zorunda. Herkesin vicdanı bir nebze de olsa rahat etmeli bu konuda” diye konuştu. Genel Kurul’da olayın aydınlığa kavuşması için destek çağrısı yapan İYİ Parti’nin araştırma önergesinin gündeme alınması AKP oylarıyla reddedildi.