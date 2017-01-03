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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Dört hastanenin nüfus cüzdanı yok diye geri çevirdiği çocuk öldü!

03 Ocak 2017, Salı 20:28
Antalya'nın Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak'ta oturan İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin Ahmed'in rahatsızlandığı haberini aldı.

İşi bırakıp hemen eve gelen İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde tedavi ettirmek için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriye olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince geri çevrildi.

KEPEZ'DEKİ HASTANELER DE GERİ ÇEVİRDİ

Buradan oğlunu Kepez İlçesi'ndeki Sütçüler Devlet Hastanesi'ne götüren İzzettin Ahmed, buradan da aynı gerekçeyle geri çevrilince, bu kez Güllük Caddesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada da İzzettin Ahmed'e aynı yanıt verildi. İzzettin Ahmed, son olarak oğlunu Demircikara Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Burada da kabul edilmeyen İzzettin Ahmed, oğlunu alıp eve gitti.

DÖRT HASTANENİN NÜFUS CÜZDANI YOK DİYE BAKMADIĞI ÇOCUK EVDE ÖLDÜ

İzzettin Ahmed eve getirip yatağına yatırdığı oğlunun başında beklerken uyuyakaldığını, saat 05.00 sıralarında uyandığında minik Ali İzzet'i hareketsiz bulduğunu söyledi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin öldüğünü saptadığı Ali İzzet Ahmed'in cenazesi adli tıpta yapılan otopsinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Oğlunun, götürdüğü 4 hastanenin de kabul etmediği için öldüğünü söyleyen ve şikayetçi olan İzzettin Ahmed, "Oğlum Ali İzzettin'in yüksek ateşi vardı. Çaresiz bir şekilde hastane hastane dolaştık, ancak nüfus cüzdanımız olmadığı gerekçesiyle hiçbir hastane kabul etmedi. Çaresiz eve döndük. Şimdi geride iki oğlum daha var. Onlar da aynı kaderi yaşarsa biz ne yapacağız. Çocuğumuzu okula gönderemiyoruz. Bunu sorun etmiyoruz da en azından tedavileri yapılsın" dedi.

DHA

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  • Toygar

    03.01.2017 22:27:24

    Yazıklar olsun sizin sağlık sisteminize. Hani acile gelen kim olursa olsun bakılacaktı? Yahu bu daha 3 yaşında çocuk. Kurşun yarası değil, bıçak yarası değil! Alt tarafı bir ateşli hastalık ki, vereceğiniz 3 kuruşluk ilaç ve göstereceğiniz zıkkım olasıca 1 kuruşluk ilginin olmaması neticesinde ölüm olabileceğini de bilen tabib(?)lersiniz. YAZIKLAR OLSUN SİZLERE VERİLEN BU EMEKLERE! MESLEĞE BAŞLARKEN YEMİN EDİP, SONRA HAYAT KARARTAN İNSAFSIZ VE VİCDANSIZ, kariyerinden korkan bedbahtlar. VERİN ŞİMDİ O ÇOCUĞUN HESABINI!

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