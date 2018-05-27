DP Gençlik Kolları’ndan 27 Mayıs mesajı

Demokrat Parti Geçlik Kolları 27 Mayıs Darbesi’nin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı; “27 Mayıs günü Türk demokrasisinin zalim bir şekilde terbiye edildiğine şahit olundu. O gün 15 Temmuz’da olduğu gibi demokrasi düşmanlarına başı dik bir mücadele vermemiş olmak, Türk Milletinin vicdanına daima bir yük olacaktır. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerini saygıyla anıyor, Türkiye’nin ve Türk gençliğinin ileri demokrasiye layık olduğunu bir kez daha deklare ediyoruz.” *** Konuyla benzer içerikleri okumak için tıklayınız: Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan ''27 Mayıs'' mesajı... Darbelerin Anası 27 Mayıs



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