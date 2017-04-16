DP Genel Başkanı Uysal: Demokrasi mücadelemiz sonuna kadar sürecektir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, twitter hesabından resmi olmayan referandum sonuçlarına çıkan neticeyi (evet: 51.23 - hayır: 48.77) değerlendirdi.

Referandum sürecinde 'hayır' kampanyası yürüten Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olarak Uysal yaptığı açıklamada ''Milletimiz müsterih olsun. Daha iyi bir Türkiye için milli hakimiyet ve demokrasi mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.'' ifadelerini kullandı.

Uysal'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Demokrasinin en temel kurumlarının başında gelen YSK ve AA eliyle referandum manipüle edilmekte ve meşruiyet gölgelenmektedir.

1946 seçimlerinden buyana hiçbir seçimde bu 16 Nisan 2017 referandumu kadar 'Parti Devleti'nin kurumları eliyle seçim yolsuzluğu yapılmadı.

Millet iradesini devlet imkanları ve kurumlar eliyle ortadan kaldırma çabası en basit tabirle demokrasi katliamıdır.

Millet 'HAYIR' kararını vermiştir.Kararı hazmedemeyenler hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alarak kirli bir çabanın içinde çırpınmaktadır.

Milletimiz müsterih olsun. Daha iyi bir Türkiye için milli hakimiyet ve demokrasi mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.

Tarih, bu seçimi 1946 seçimleri gibi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak olarak yazacaktır.

Biz gücümüzü devletten değil milletten alıyoruz.Devlet imkan-kurumları eliyle kazanılacak sözde zaferlerin millet vicdanında itibarı yoktur.''