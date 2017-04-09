DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bu büyük millet, demokrasinin, cumhuriyetin değerlerini ve onun kıymetini fazlasıyla anlayacağı bir sürecin içerisinde elbette aklıyla, ferasetiyle, idrakıyla ‘Hayır’ yönünde tercihi koyarak, inşallah devletimize derinden bir nefes aldıracaktır” dedi.
Uysal, partisinin İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, zor şartlarda referandum çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.
Uysal, şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’nin daha çok hukuka, demokrasiye ihtiyacı varken başta iktidar sahipleri bir beka meselesi diyerek, Türkiye’yi bir beka sendromu içerisine düşürerek, Türkiye’nin kurtuluşunu tek adam rejiminde gördüklerini ifade etti. Milletimizin önüne bir anayasa değişikliği paketi getirdiler. Türkiye’de zaman zaman yapılmış referandumlara rağmen, referandumlarda her bir maddenin ayrı ayrı oylanması gerekirken, torba kanunlarda gördüğümüz gibi torba bir referandum paketiyle, içerisine 18 yaş gibi sulandırıcı maddeler koyarak, insanımızın zihin berraklığı içinde karar verememesi için ellerinden geleni yaptıklarına beraber şahit oluyoruz. Bu büyük millet, demokrasinin, cumhuriyetin değerlerini ve onun kıymetini fazlasıyla anlayacağı bir sürecin içerisinde elbette aklıyla, ferasetiyle, idrakiyle ‘Hayır’ yönünde tercihi koyarak, inşallah devletimize derinden bir nefes aldıracaktır.”
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