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DP Genel Başkanı Uysal: Uzun yıllar sonra yeniden karne sistemine dönüldü

12 Şubat 2019, Salı 18:43
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İktidar tarafından büyükşehirlerde tanzim satışa başlanması ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Uysal yaptığı açıklamada, iktidar tarafından büyükşehirlerde tanzim satışa başlanması hakkında yaptığı açıklamada sorunu 31 Mart’a kadar gemiyi yüzdürmek adına kozmetik yöntemle kapatmaya çalışmak olarak değerlendirdi. Uysal, gelinen noktayı ''Yani uzun yıllar sonra yeniden ülkemizde karne sistemine dönüldü'' şeklinde yorumladı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yaptığı yazılı açıklamadan bazı bölümler şu şekilde:

“Bir anlamda Kamulaştırma yapıldı”

“Cumhuriyet dönemlerinde yapılan PETKİM, TÜPRAŞ, SEKA, Erdemir, Türk Telekom, Sümerbank, Tekel, Şeker fabrikaları gibi varlıkları özelleştirme yoluyla haraç mezat satarak 73 milyar dolarlık özelleştirme gelirini harcayan, son olarak da Adapazarı’ndaki Tank Palet Fabrikasını “Özelleştirme” kapsamına aldıktan sonra yüzde 49,9 hissesi Katar ordusuna ait bir firmaya 25 yıllığına kullanım hakkını devreden İktidar tarafından büyükşehirlerde domates, biber ve patlıcan tanzim satışı yapılmaya başlandı, yani bir anlamda “Kamulaştırma” yapıldı. 

“Anlaşılan dün açılan manavlar önümüzdeki günlerde bakkala dönüşecek!”

İstanbul ve Ankara’da kurulan tanzim satış noktalarında sadece 7 cins olan sebzeye ilgi yoğundu. Yapılan açıklamalarda ise, önce meyve sonra da mercimek, nohut ve fasulyenin satışına başlanacağı, hatta temizlik malzemelerinin satılacağı ifade edildi. Anlaşılan dün açılan manavlar önümüzdeki günlerde bakkala dönüşecek!

Tanzim noktalarında fiyatlar marketlere göre yüzde 40 civarında daha ucuz olurken, çoğu ürün için kişi başına 2 kilogram kota konuldu. Yani uzun yıllar sonra yeniden ülkemizde karne sistemine dönüldü. Bu noktada haklı olarak “piyasa ekonomisinden kumanda ekonomisine mi dönüyoruz?” sorusu tartışılmaya başlandı.

“Uzun yıllar sonra yeniden ülkemizde karne sistemine dönüldü”

Tanzim satış noktalarında oluşan kuyruklar, İktidarın konuşmalarında sık sık eleştirdiği eski dönemleri hatırlattı. İktidar, geçmiş iktidarlara yönelik eleştiri yaparken 1970’li yıllardaki kuyrukları hatırlatıyordu. Tanzim Satış mağazalarının temeli ise 1970'li yıllara dayanıyor. 1977 yılında İzmir ve Ankara Belediyesi’nin başını çektiği belediyeler, üretime doğrudan katılmak yönündeki girişimlerin yanında, temel gıda malzemelerinin fiyatlarını düşük tutabilmek ve karaborsa ile mücadele edebilmek için tanzim satış mağazaları kurmuşlardı. 

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Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal, yerel seçim, tanzim satış
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