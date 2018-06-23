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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

23 Haziran 2018, Cumartesi 00:09
Uysal: Geçen seçimlerde halk korkuyla oylarını istediklerinin tersi istikametinde kullanmıştı. Artık, bu endişelere yer kalmadı, alternatifiniz var.

ÜLKE KUTUPLAŞTIRILDI

24 Haziran seçimlerinde bütün siyasîlerin büyük bir sınav vereceğini söyleyen DP Lideri Uysal, ülkede yaşanan kutuplaşmaya, hukuksuzluğa dikkati çekerken, önceki seçimlerde bir takım korkularla gerçek siyasî tercihini ortaya koyamayan halka, “Artık endişeye gerek yok, iyi bir alternatifiniz var” dedi.

AHLAK BİLİNÇLİ OLARAK BOZULDU

Son 10 yıla toplumsal mekanizmaların yıkıldığını ifade eden Gültekin Uysal, “Köyümüzdeki, kasabamızdaki insanlarımızın ahlâkı bilinçli olarak bozulmuştur. Bizim rakibimiz Erdoğan falan değildir, rakibimiz cehalettir. Bundan dolayı bu seçimler çok önemli” diye konuştu.

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Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Gültekin Uysal, “Ülkede hukuk kalmamış, herkes bir tarafa savrulmuş, ayrışmış” değerlendirmesinde bulundu. Gelecek korkusuyla ve endişesiyle istediği yere oy veremeyenlere de seslenen Uysal, “endişelere yer kalmadı, alternatifiniz var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, İl Başkanlığında yaptığı açıklamada “Bu seçimlerde rakibimiz Erdoğan falan değildir, rakibimiz cehalettir” diye konuştu. Seçmene seslenen Uysal, “24 Haziran seçimlerinde bütün siyasiler büyük bir sınav verecek. Herkes tartıda. Bu sıfatlar bizlere emanet. Gücümüz neye yetiyorsa, yapacağız. Ülkede hukuk kalmamış, herkes bir tarafla savrulmuş, ayrışmış. Referandumda bazı kimseler ‘benim torunum var’ mazeretini öne sürerek korkuyla oylarını istediklerinin tersi istikametinde kullanmıştı. Artık, bu endişelere yer kalmadı, alternatifiniz vardır.” dedi. 

 

Bakanlar bile trolleşti

‘Olumsuzlukların üstesinden geleceğiz’ diyerek vatandaşlara karamsar olmayın mesajı veren Uysal şu açıklamalarda bulundu: “Son 10 yıldaki operasyonlar döneminde, suyun nasıl Tayyip beyin istikametinde akıtıldığını gördük. Bu süreç içerisinde odur, budur, bir ıztırap yaşanacaktı ve yaşadık, yaşıyoruz. Toplumsal mekanizmalarımız ne yazık ki yıkılmıştır. Köyümüzdeki, kasabamızdaki insanlarımızın ahlâkı bilinçli olarak bozulmuştur. Bizim rakibimiz Erdoğan falan değildir, rakibimiz cehalettir. Bundan dolayı bu seçimler çok önemli. 24 Haziran seçimleri öncesinde bakan sıfatı taşıyanların bile trolleştiği bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Allah’ın izniyle tüm olumsuzlukların üstesinden geleceğiz.”

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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