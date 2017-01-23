Dualar barış için

Diyarbakır İl Müftülüğü’nün düzenlediği faaliyet kapsamında 40 öğrenci umreye gönderildi. Umre yolcusu öğrenciler terörün ve savaşların bitmesi için duâ edeceklerini söylediler.

Diyarbakır İl Müftülüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce 2016’da Diyarbakır’da Kutlu Doğum Haftası faaliyetleri kapsamında ‘Hazreti Peygamberin İzinde’ konulu bilgi yarışmasında dereceye girdikleri için umreye gönderilen öğrenciler terörün bitmesi için duâ edecek. Diyarbakır Havalimanı’ndan kutsal topraklara giden 40 öğrenci için uğurlama faaliyeti düzenlendi.

Ümmetin huzuru için dualarını bekliyoruz

Faaliyete katılan İl Müftüsü Burhan İşliyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Allah yollarını açık etsin. Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslâm coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının son bulması için duâlarını bekliyoruz” dedi. Kafilede kendileri için çok önemli 40 kişi olduğunu belirten İşliyen, bu yavruların Peygamber Efendimiz’in doğduğu, nübüvvetin geldiği, peygamberliğini tebliğ ettiği yerleri ziyaret ve ibadet edeceğini söyledi. İşliyen, şöyle devam etti: “Rabb’imiz umreye giden çocuklarımıza ve umrecilerimize makbul ve mebrur umreler nasip etsin. Hayatlarına teslimiyet ve İslâm’ın güzelliklerini ve Hazreti Peygamber’in (asm) ahlâkını taşıyacaklar. Allah yollarını açık etsin. Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslâm coğrafyasında akan kanın ve göz yaşının son bulması için duâlarını bekliyoruz.”

Çocuklar ölmesin diye dua edecek

Umreye gidenlerden Cemil Özgür İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Buğday, akrabalarının kendisinden özel duâ istediklerini belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tuba Çetinkaya da “Filistin’deki, Gazze’deki, Halep’teki, Suriye’deki mazlûmlar için yetimler için ve terör olaylarının bitmesi için duâ edeceğim” dedi. Kur’ân kursu öğrencisi Furkan Ekin ise umrede savaşların olmaması, çocukların ölmemesi ve ve Halep’teki çocuklar için duâ edeceğini aktardı.