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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Dualarınızı bekliyorum

14 Haziran 2017, Çarşamba
106 gündür tahliye bekleyen Nur, cezaevinde geçirdiği süreyi ibadet ve dualarla yaşıyor. Ailesinin aktardığı bilgilere göre Nur, herkesten inşirah suresini okumalarını ve ismen dua etmelerini istiyor.

Tutukluluğunun 105. gününde gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç ailesiyle haftalık kapalı görüşlerinden birini daha gerçekleştirdi. 106 gündür tahliye bekleyen Nur, cezaevinde geçirdiği süreyi ibadet ve dualarla geçiriyor. Ailesinin aktardığı bilgilere göre Nur, herkesten dua edip inşirah okumalarını ve ismen dua istiyor. Özgürlüğünden mahrum olmanın ağırlığını inşirah okuyarak hafifletmek istediğini söyleyen Nur, 15 Haziran Perşembe günü yapılacak 2. duruşmadan artık tahliye çıkmasını ümit ettiğini ailesine anlattı. 

Artık tahliye bekliyoruz

Nur, cezaevinde ‘Babam terörist yetiştirmedi’ isimli bir kitap yazdığını söyleyerek, neredeyse bu kitabı tamamladığını anlatmış. Kitapta, babasının ablasını ve kendisini nasıl yetiştirdiğini anlattığını söylemiş. Nur eşi Recep Kılınç’a “Babam işten geldiği zaman ıslak bozuk para olurdu sorardım niye bu para ıslak diye o da helâl para ondan derdi. Bizi böyle bir baba yetiştirdi” şeklinde ifadelerle babasının hassasiyetlerinden bahsetmiş. Recep Kılınç “Süreç hepimiz için çok zor, mahkemeden artık tahliye sonucunun çıkmasını bekliyoruz. 15 Haziran’da 2. duruşma olacak artık tahliye kararı bekliyoruz” dedi.  

Etiketler: nur ener
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  • Mehmet Emir

    14.06.2017 10:00:40

    dualarımız bu kardeşimiz ve tüm mağdur vatandaşlarımızla..

  • Abdurrahman KOÇAK

    14.06.2017 08:40:47

    Nur kardeşimiz 15 haziranda inşaallah tahliye olursunuz...

  • Hasan unlu

    14.06.2017 00:18:59

    Dualar hem size hem binler masumlara

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

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