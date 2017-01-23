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23 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Dudullu-Bostancı metrosu için çalışmalar başladı

23 Ocak 2017, Pazartesi 14:31
Anadolu yakasında yapılan Dudullu-Bostancı metrosunun tünel çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın butona basmasıyla başladı.

2019 yılında tamamlanması planlanan, 13 istasyonlu 14.2 km’lik metro hattı ile tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak.

GÜNDE 10 METRE KAZI YAPILACAK 

Metro şantiyesinde düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Kadir Topbaş, “Bugün burada İstanbul’un çok önemli hatlarından bir tanesi, kuzey güney aksında diğer 3 hattı da kesen bir hat yapılacak. Günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacaklar. Kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Maliyeti 2 milyar 250 milyon” şeklinde konuştu.

DİĞER METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK 

Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi. Proje, Dudullu İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. Bostancı İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak.

2019 YILINDA 489 KİLOMETRE RAYLI SİSTEME ERİŞECEĞİZ 

Proje ile birlikte aktarma ve transfer merkezlerinin de yapılacağını belirten Topbaş, “Vatandaş aracıyla gelsin, park etsin, metroya binsin. Bu istasyonların yakın çevresinde 2.870 araçlık otopark programlandı” dedi. İstanbul’un dünyadaki en çok raylı sisteme sahip kent olacağını söyleyen Topbaş, “2019 yılında bir kısmı bitmeye yakın 489 km raylı sisteme erişeceğiz. İstanbul’daki raylı sistem 2023 yılında 1001 kilometreye ulaşacak, böylece dünyada en çok ve en modern raylı sisteme erişen bir kent olacak” dedi. Konuşmasının ardından butona basarak çalışmaları başlatan Topbaş, işçilerle birlikte anı fotoğrafı çektirdi, şantiyedeki işçilere baklava dağıttı.

HAT BİTİNCE TAKSİM’E 35 DAKİKADA ULAŞILACAK 

Dudullu-Bostancı Metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko’dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy’den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi’nden Bostancı’ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

DHA

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