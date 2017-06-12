Dumlupınar Üniversitesi'nde operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Kütahya'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) görevli 8 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülen Hareketinin üniversite yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 23 şüphelinin kent merkezindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda DPÜ'de görevliyken açığa alınan, aralarında akademisyenlerin de olduğu F.Ş, E.S, F.G, H.B.S, A.Ç, E.S.A, R.Z. ve S.A. gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüphelinin de yakalanması için operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. Öte yandan, şüphelilerden bazılarının gizli haberleşme sistemi "ByLock"u kullandıkları iddia edildi. AA

Okunma Sayısı: 4312

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.