Dün gözaltına alınan Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle dün akşam gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen serbest bırakıldı.

KHK ile ihraçlara karşı Yüksel Caddesi'nde yaptığı eylemler ile bilinen, 324 gün de açlık grevi yapan Nuriye Gülmen, dün akşam saatlerinde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle BelkoAir otobüsünden indirilerek gözaltına alınmıştı. Sağlık sorunları halen devam etmesine karşın gözaltında su ve şeker verilmediği ifade edilen Gülmen, geceyi gözaltında geçirmişti. Gülmen, sabah saatlerinde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Sputnik Türkiye

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