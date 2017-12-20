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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Dün İttihad ne ise bugün Yeni Asya o

20 Aralık 2017, Çarşamba
Bursa Yeni Asya Derneğinin tertiplediği, Bursa ve civarı okuyucularımızın ailecek katıldığı İttihad buluşması muhteşem bir coşku ile gerçekleştirildi.

En çok birliğe, beraberliğe, ittihada muhtaç olduğumuz şu günlerde; Bursa Yeni Asya Derneği ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularının tertiplediği İttihad buluşması ve gecesi muhteşem bir coşku ile gerçekleştirildi. 

Bursa Yeni Asya Derneği Sekreteri Ramazan Oruç’un Kur’ân tilavetiyle başlayan geceye; özellikle ailece katılımların fazla olduğu, gençlerin büyük alaka gösterdikleri ve Bursa Yeni Asya Derneği Konferans salonunun tıklım tıklım doldurulduğu gözlendi. 

Dernek Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla devam eden İttihad buluşması şölenine konuşmacı olarak Yeni Asya Gazetesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz katıldılar.

İttihad örnek oldu

Ömer Yavuzyiğitoğlu geçmişte seksen bin tırajları bulmuş olan İttihad gazetesinin yakaladığı trendi onun devamı olan Yeni Asya gazetesinin de yakalamasını istedi ve bunun için okuyucuların tanıtım ve satış konusunda yardımlarına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

Kâzım Güleçyüz ise İttihad’ın sadece bir gazetecilik macerası olmadığını; iman, Kur’ân hizmetinde bulunan cemaatimiz mensuplarının konuşan dili, dalgalanan bir bayrağı olduğunu, attığı başlıkların kamuoyunda ses getirdiğini ve makes bulduğunu ifade etti. Güleçyüz, Yeni Asya Gazetesinin de bugün basın ve neşriyat aleminde Müslümanların cesurca konuşan dili ve asla zillete düşmeden dalgalanan bayrağı olduğunu anlattı. İttihad özel ekindeki manşetlerden örnekler aktaran Güleçyüz, zamanımızda Yeni Asya’nın da aynı kararlılıkla ve aynı aşkla, şevkle, cesurca yayınlarına devam ettiğini ifade etti.

Hatıralar anlatıldı

Moderatörlüğünü Yeni Asya Gazetesi köşe yazarlarından Rifat Okyay’ın yaptığı toplantıda; daha sonra İttihad döneminden bu yana Yeni Asya okuyucuları olan; Hasan Şen, Ramazan Çakır, Beytullah Kurtoğlu, Zekeriya Doğan, Dr. Orhan Kaşlıoğlu, Dt.Ragıp Doğan İttihad Gazetesiyle alakalı hatıralarını anlattılar. Bu önemli hatıralar hem anlatanlara, hem de misafirlere duygulu anlar yaşattı. 

Misafirlerin karşılanması ve salondaki her türlü hizmetleriyle Bursa Yeni Asya Derneği elemanları olan gençler O. Nuri Üzmez, Recep Gök, M.Said Emre, Cengiz Bayak, Yusuf Koşay, Hasan Sarıgeçi, Latif Akdeniz, Ali Özdemir, Talha Erdem, M.Fatih Kandilli, Seyfullah Zor, Ömer Savga İttihad buluşmasına gösterdikleri alaka ve hizmetleriyle göz doldurdular. 

Bursalı hanım okuyucuların geceye gösterdikleri ilgi ise takdire şayandı. 

Büyük bir memnuniyet ve coşku içerisinde geçen İttihad buluşması gecesinde; programın sonunda yazarlarımız Kâzım Güleçyüz ve Rifat Okyay kitaplarını imzaladılar.

Haber: Hasan ÖZGÜNDÜZ

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