Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'nin 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı sözlerden ilham alınarak 'Dünya Beşten Büyüktür Derneği' kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birlemiş Milletler'in (BM) 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerinden ilham alınarak İstanbul'da 'Dünya Beşten Büyüktür' adıyla dernek kuruldu. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Güler, içinde bulunulan çağın bir yandan bilginin evrenselleştiği, teknolojik imkanların en üst seviyelere yükseldiği, diğer yandan zulmün, savaşların, haksızlıkların ve ölümün yaygınlaştığı, insan haklarının hiçe sayıldığı, açlığın zirve yaptığı bir çağ olduğunu söyledi.

Okunma Sayısı: 891

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.