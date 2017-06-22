Dünyanın gözü ‘Adalet Yürüyüşü’nde

Murat Yetkin Adalet Yürüyüşü’nü köşesine taşıdı. Yürüyüşle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yetkin, içerde ve dışarıda milyonların gözünün bu yürüyüşte olduğunu belirtti.

Gazeteci Murat Yetkin ‘Demokrasi örneği sayılır bir de hükümet görse’ başlığıyla yayınlanan 21 Haziran 2017 tarihli köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü yazarak, “Bu yürüyüşe, katılsın katılmasın, yanında ya da karşısında yer alsın milyonlarca kişi dikkatle bu yürüyüşü izliyor. Sadece onlar da değil, Türkiye’de görevli bütün yabancı diplomatik temsilcilikler, Birleşmiş Milletlerden Avrupa Konseyi’ne dek pek çok uluslararası kuruluş da öyle” ifadelerini kullandı.

Kimseye bir zarar gelmiyor

Sadece bana mı tuhaf geliyor? Ana muhalefet partisi lideri siyasî bir amaç için tamamen pasif bir yürüyüş başlatmış, kimseye bir zarar gelmiyor, ama hükümet bunu Türkiye’deki demokrasinin olgunluk örneği olarak ilân edeceğine baskıyla durdurmaya çalışıyor” cümlesiyle başlayan Yetkin’in kaleme aldığı yazı şöyle; “Sadece bana mı tuhaf geliyor, yoksa gerçekten ciddî bir algı sorunu mu var etrafta? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran’da başlattığı ve “Adalet için” adını verdiği yürüyüşünün altıncı gününü dün geride bıraktı. Üstelik Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan gelen, hatta bazısı örtülü tehdit ihtiva eden “Bitir” ısrarına karşın. AKP saflarından gelen açıklamaların giderek hakaret içermeye başlaması, CHP’nin başlattığı yürüyüşü bir tehdit olarak gördüklerine işaret ediyor. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan yürüyüşü 15 Temmuz kanlı askerî darbe girişimiyle bir tutarak zaten söylem çıtasını yükseltti ama bunu tek tek AKP’lilerin demeçlerinde de görebiliyoruz.

Pek çok uluslar arası kuruluş izliyor

Oysa bu defa şehirler arası yol trafiğini dahi engellememeye özen gösteren, şiddete kapalı bir yürüyüş yapılıyor. (…) Bu yürüyüşe, katılsın katılmasın, yanında ya da karşısında yer alsın milyonlarca kişi dikkatle bu yürüyüşü izliyor. Sadece onlar da değil, Türkiye’de görevli bütün yabancı diplomatik temsilcilikler, Birleşmiş Milletlerden Avrupa Konseyi’ne dek pek çok uluslar arası kuruluş da öyle. Aslında bu yürüyüş Türkiye’de demokratik olgunluğun geldiği aşamayı göstermek için örnek olarak dahi verilebilir istenirse: neticede Anayasamızda da olan protesto ve gösteri yürüyüşü hakkı, barışçıl bir şekilde kullanılmakta ve görüldüğü gibi müdahale de edilmemektedir denebilir rahatlıkla.

Yürüyüşün etkisi CHP'nin önüne geçmeye başladı

“Belki de bunun sebebi, yürüyüşün etkisinin CHP’nin ötesine geçmeye başlamasıdır. AKP kurucu heyetinde yer almış Fatma Bostan Ünsal’ın yürüyüşte görünmesi, Millî Görüşçü Mustafa Kamalak’ın destek açıklaması, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin hükümetten de sert tavır almasına karşın yürüyüşün geçtiği beldelerde balkonlarına, pencerelerine MHP bayrağı asmış kişilerin destek gösterisi, belki de hükümet kanadındaki rahatsızlığın gerçek nedeni. Şu anda tam kestiremiyoruz. Kılıçdaroğlu dün CHP Meclis grup toplantısını da yürüyüş molasında yaptı. Konuşurken yakasında yürüyüş sırasında kalp krizi geçirip vefat eden CHP üyesi Hasan Tatlı’nın resmi vardı.

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