Dünyanın gözü OHAL’li seçimde

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye’de 24 Haziran’daki seçimlerin OHAL şartlarında gerçekleşeceğine dikkat çekti ve şunları dedi: “Bağımsız medyaya görülmemiş bir kısıtlama var. Tüm kanallar nerdeyse iktidarın haberlerini yapıyor.”

“İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye’de 24 Haziran’daki seçimlerin olağanüstü hal şartları altında gerçekleştirileceğine ve bunun yeni bir cumhurbaşkanlığı sistemi getireceğine dikkat çekti.

Örgütün Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, kim kazanırsa kazansın Türkiye’deki seçimlerin hangi bağlamda yapılmakta olduğunu ve yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasal sonuçlarını anlamanın önemli olduğunu vurguladı. Williamson, “Adil ve demokratik bir süreçte kendi parti ve adaylarını seçme hakkı bütün oy kullananların insan haklarını korumakta kilit öneme sahiptir ve bu da bütün partilerin ve adayların seçmenlerine kendi görüşlerini sunma imkânı sağlayan adil bir kampanya gerektirir” dedi.

Kontrol iktidarda

İnsan Hakları İzleme Örgütü muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı ve parlamento adaylarının zor bir siyasî ortamda mücadele verdiklerini kaydetti. Örgüt, hükümetin son iki yılda eşi benzeri görülmemiş şekilde bağımsız medyaya kısıtlamalar getirdiğini ve özel tele- vizyon kanallarının hükümet yanlısı bir şirket tarafından alınmasının ardından iktidarın televizyon haberlerinin neredeyse tamamında kontrolu ele geçirdiğini bildirdi.

Parlamento zayıflar

İnsan Hakları İzleme Örgütü muhalefet partilerinin seçim kampanyasının medyada çok daha az verildiğini gösteren aldığına kanıtlar bulunduğunu da vurguladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, sonuç ne olursa olsun etkili bir başkanlık sisteminin seçimlerden sonra yürürlüğe gireceğine ve bu sistemin parlamentonun rolünü azaltacağına dikkat çekti.

***

YSK 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni izlemek üzere başvuran 8 uluslar arası kuruluşun gözlemcisinin akreditasyonunu sağladı.