Dursun Çiçek’e tazminat ödenecek

Balyoz davası kapsamında beraatine karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, 39 bin 361 lira maddi, 50 bin lira manevi olmak üzere 89 bin 361 lira tazminatın yasal faiziyle ödenmesine karar verildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki yedinci duruşmaya davacı Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile katıldı.

Duruşmada, OYAK Genel Müdürlüğü ve ING Bank tarafından mahkemeye gönderilen yazılar üzerine bilirkişi heyeti oluşturulduğu ve dosyanın bu heyete gönderildiği belirtilerek, bilirkişi heyetinin hazırladığı 25 Ocak 2017 tarihli ek raporun dosyaya sunulduğu tutanağa geçirildi.

Beyanı sorulan davacı Çiçek, her ne kadar bazı aleyhe hususlar olsa da bilirkişi raporunun yerinde olduğunu kaydederek, "Bilirkişi raporuna göre mahkemece maddi tazminata, ayrıca dava dilekçemiz göz önüne alınarak manevi tazminata hükmedilmesini talep ediyorum" dedi.

Esas hakkında görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gürsel Akpınar, davacı Çiçek'in tutuklu yargılandığı Balyoz davasının beraatle sonuçlandığını ve buna ilişkin tazminat talepli dava açtığını belirterek, yasal şartların mevcut olması nedeniyle talebi kabul edilerek Çiçek'e tazminat ödenmesine hükmedilmesini istedi.

Dursun Çiçek: En düşüğünü ben aldım

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, davacı Çiçek tarafından açılan maddi ve manevi tazminat talepli davanın kısmen kabulüne hükmederek, 31 bin 349, 28 liralık maaş farkı, 6 bin 270, 66 liralık emekli keseneği kaybı, bin 741,86 liralık OYAK Emeklilik yardım farkından oluşan 39 bin 361, 80 lira maddi ve 50 bin lira da manevi olmak üzere toplam 89 bin 361,80 liranın, haksız eylem tarihi olan 3 Ocak 2014'ten itibaren işleyecek faiziyle Hazine'den alınarak davacı Dursun Çiçek'e ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, 10 bin 529 liralık vekalet ücretinin Hazine'den alınarak davacıya verilmesini hükme bağladı.

Mahkemenin bu kararının ardından konuşan Dursun Çiçek, "Dava kapsamında en çok mağdur olan benim ama bugüne kadar mahkemelerin verdiği tazminat miktarlarının en düşüğü de bu oldu" dedi.

Mahkeme Başkanı da Çiçek'e, mağdur edildiği 4 ayın dikkate alındığını belirterek, Yargıtay içtihatlarına göre karar verildiğini, itirazın istinaf mahkemelerine yapılabileceğini söyledi.

Bektaş ve Alan rekor tazminat almıştı

Ergenekon ve Balyoz planı davaları kapsamında bin 223 gün (40 ay) tutuklu kalan Dursun Çiçek, hakkında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Balyoz davasındaki mağduriyetiyle ilgili avukatı İrem Çiçek aracılığıyla İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesine İçişleri Bakanlığı aleyhine 1 milyon 500 bin liralık tazminat talepli dava açmıştı.

Balyoz davası kapsamında tutuklu yargılanan ve beraatlerine hükmedilen emekli subaylar, daha sonra ikamet ettikleri yerlerdeki ağır ceza mahkemelerine tazminat talepli davalar açmışlardı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli Tümgeneral Salim Erkal Bektaş'a toplam 1 milyon 499 bin, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise emekli Korgeneral Engin Alan'a 1 milyon 363 bin lira maddi-manevi tazminat ödenmesine hükmetmiş ve bu miktarlar şu ana kadar ödenen en yüksek tazminat miktarları olarak dikkati çekmişti.