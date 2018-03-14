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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Düşen Türk jetinde bir kişi kayıp

14 Mart 2018, Çarşamba 09:39
İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Başaran Holding'e ait jette yaşamını yitiren yolcular üzerinde yaptığı DNA testi sonucu cesetlerin sadece 10 kişiye ait olduğunu açıkladı. Açıklamada Pilot Beril Gebeş’in adı verilmedi.

İran Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hala kayıptır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye Adli Tıp Kurumu aracılığıyla kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirildi.

İran Adli Tıp Kurumu, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde açıkladı:

Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu.

CENAZELER BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcuların Türkiye'ye intikali hususunda İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilerek, cenazelerin Türk yetkililerine teslim edilmesi kararlaştırıldı. Görüşme esnasında ayrıca İranlı Bakan'ın, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldığını belirtildi.

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