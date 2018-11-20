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20 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

20 Kasım 2018, Salı 09:21
Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazının Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunduğu yer tespit edildi. Düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Aydın'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli'de  yürütülen eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulundu. 

Dün sabah saatlerinde Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan Cessna 172 tipi eğitim uçağının, bu sabah Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.

Bölgeye gönderilen ekipler, uçağın enkazına ulaştı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. 

Önce tekerlek parçaları bulundu

Dün saat 09.50'de Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan, eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'u taşıyan Cessna 172 tipi uçaktan acil durum sinyali alınması sonrası Denizli, Aydın, İzmir ve Afyonkarahisar AFAD ekipleri, Denizli UMKE, itfaiye ve emniyet güçleriyle sivil toplum kuruluşlarından 150 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturulmuştu. 

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yoğunlaştırılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, dağın Karacasu ilçesine yakın kesimlerinde uçak tekerleği parçaları tespit edildi. 

Denizli AFAD İl Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Karacasu ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki Ayçukuru mevkisine yürüdü. Kayalık ve sarp arazide yapılan yürüyüş sonrası, sabah saatlerinde uçağın yarı yanmış enkazına ulaşıldı.

Ekipler, uçakta eğitmen pilot Hamdi Yılmaz ve pilot adayı Merve Altun'a ait olduğu belirtilen iki cesede ulaştı.

Havadan ve karadan ulaşma çabaları

Enkazın tespiti sonrası, karadan bölgeye ulaşımın güç olması ve etkili sis nedeniyle jandarma ve AFAD İzmir İl Müdürlüğüne bağlı 2 ekip, helikopterle bölgeye indirildi. 

Karacasu Cumhuriyet Savcısının da olay yerine helikopterle gönderilmesi için çalışma yürütülürken Denizli ve Aydın AFAD ve UMKE ekipleri ise yürüyerek kaza bölgesine ulaşmaya çalışıyor. 

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, enkazın tespiti sonrası ilk ekiplerin bölgeye vardığını, pilot ve öğrencinin cesedine ulaşıldığını belirterek, "Savcılık incelemesinin ardından cenazeler helikopterle alınarak hastaneye gönderilecek. Diğer ekiplerin bölgeye ulaşması halinde kaza kırım çalışmalarına başlanacak." dedi.

Samsun'dan 8 ay önce geldi

Kazada hayatını kaybeden eğitmen pilot Hamdi Yılmaz'ın, bir dönem Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM) bünyesinde uçuş eğitimi verdiği, 8 ay önce Çıldır Havalimanı'ndaki THY Uçuş Akademisinde görev yapmaya başladığı belirtildi.    

Aydın'da pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un (28) ise Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve bir ağabeyinin de pilot olduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: denizli, eğitim uçağı
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