Cezaevlerinden gelen tüm hak ihlali iddialarını Meclis gündemine taşıyan ama ziyaret talepleri Adalet Bakanlığı’ndan dönen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Normal bir vatandaş olsam cezaevine gireceğim ama vekil olduğum için bloke var” dedi.

Gergerlioğlu, af tartışmalarıyla ilgili “Adil yargılanma yok. Çok ağır mahkumiyetler var. Genel affın büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Büyük tazyik var. Meclis açıldığında en önemli konu bence af olacak” diye konuştu. Kapasitesinin çok üzerinde insanın kaldığı cezaevlerinde keyfi, hukuksuz çok sayıda uygulama olduğuna dikkat çeken İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) eski Genel Başkanı Gergerlioğlu, “Ek bir cezalandırma var. Düşman hukuku uygulanıyor” dedi. Duvar’da yer alan habere göre, özellikle ‘FETÖ’ iddiası ile tutuklananlara yönelik daha büyük bir eza ve ceza çektirme durumu yaşandığını söyleyen Gergerlioğlu’nun dikkat çektiği bir konu da hamile tutuklular oldu.

Cezaevinde 702 çocuk var

Gergerlioğlu, “Yasa çok açık. Hamile kadınlar ve bebekleri altı aylık olana kadar annelerin tutukluluğunun ertelenmesi gerek. Bu yasaya aykırı tutuklama kararı veren hakim ve savcıları HSYK’ya da şikayet ettim. 15 bini geçen bir imza kampanyası başlattık. Ancak halen tutuklama kararı verip uyguluyorlar. Yine cezaevinde 702 çocuk var. Örneğin Gebze Cezaevinde yatan Elif Aydın hem hamile hem de 4 yaşında bir çocuğu ile içeride. Toplam 3 kişiler. Bir kişi ceza alıyor ama 3 kişi ceza çekiyor. İsteğimiz sadece yasanın uygulanması. Adalet Bakanlığı yetkilileri ile konuştuk. Bakan Yardımcıları “Yorum yapamam, hakimin kararı, yargıya karışamam” diyor. Peki hakim ve savcılar bu kararı nasıl alıyor? Yukarıdan cesaret alıyorlar” diyor.