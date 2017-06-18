Duygu yüklü anlar yaşandı...

Jandarma Genel Komutanlığı, aynı birlikte görev yapan üçüz askerleri babalarıyla bir araya getirdi. Askerlere sürpriz yapılan buluşmaya ilişkin video, Komutanlığın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca Babalar Günü'ne özel video hazırlandı.

Komutanlığın sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarında da paylaşılan videoda, Muğla'da yaşayan Hüseyin Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanlığına ait araçla evinden alındı.

Jandarma personelince minibüsle Isparta'ya yolcu edilen Girgin'i, Isparta'da da jandarma görevlileri karşıladı.

Üçüz oğullarının görev yaptığı Isparta İl Jandarma Komutanlığı Bakım ve Onarım Takım Komutanlığına araçla getirilen Girgin, burada çocukları Hasan, Hüseyin ve Mustafa ile bir araya geldi.

Videonun sonunda "Evlatlarından uzakta olan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadesi de yer aldı.

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