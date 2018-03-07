* Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız 23 Mart özel ekimiz için ilan vermek isteyen okuyucularımızın 14 Mart’a kadar İlan Servisimize bildirmelerini rica ediyoruz.
(İlan metni: Kur’an’ı çağın idrakine sunan Risale-i Nur Külliyatının müellifi, büyük İslam âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Said Nursî Hazretlerini, vefatının 58. yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.)
* “Yeni Asya tüm YAYSAT bayilerinde” kampanyamız sürerken, imkânı olan okurlarımızın bayilerinden en az bir gazete daha alarak uygun gördükleri adreslere ulaştırmaları hususunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
YENİ ASYA