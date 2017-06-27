Düzce'de Adalet Yürüyüşü yapanların yanına gübre döküldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan Adalet Yürüyüşü 13. gününü geride bıraktı. Düzce'nin merkezinde Kılıçdaroğlu'nun kamp kurduğu alanın hemen yanındaki yola kamyonla hayvan gübresi döküldü.

Birgün gazetesinden Uğur Şahin'in bildirdiğine göre, görgü şahitleri kamp alanının yanına dökülen gübrenin belediye tarafından döküldüğünü söyledi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

Olayın ardından CHP'li vekiller basına açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, 'Provoke edilmek isteniyor, boyun eğmeyeceğiz. Sabah yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu siyasi bir anlayışın göstergesidir. Küfürler edildi yürüyüşümüzde, sadece alkışladık. Provakasyonlar cevap vermeyeceğiz. Ancak bu ahlaki değildir. Bu eylem toplumu germeye yöneliktir'' dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Yürüyüşümüz kutsaldır. Adaletli bir yaşamak isteyenlerin yürüyüşüdür. Bugün bu pisliği sökenlerin de adalete ihtiyacı olacaktır. Burada kamp yapanlar kilometrelerce yol yürüdü böyle bir muameleye maruz kaldılar. Bu olay bir anlayışın göstergesidir. Kınıyoruz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, "Bunu yapanların pişman olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nasıl bir psikolojidir? Biz ülke olarak nasıl bu hale geldik? Anlamakta zorlanıyoruz. Hiçbir engel bizi geri döndüremeyecektir" dedi.