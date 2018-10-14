Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Düzce'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA