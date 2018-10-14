Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Düzce'de askeri aracın devrilmesi sonucu biri rütbeli 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, Kırık köyü mevkisindeki bir olaya gittiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada, araçta bulunan 1'i rütbeli 4 asker yaralandı. Vatandaşların yardımıyla cipe bindirilerek Yığılca-Düzce karayoluna çıkarılan yaralı askerler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA

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