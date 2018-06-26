Düzce'de oylar yeniden sayılacak

Düzce'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yeniden sayım yapılıyor. İlde AKP 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
AKP Düzce İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren yaklaşık 4000 oyun yeniden sayılması için itirazda bulundu.
MHP VE AK PARTİLİ VEKİLLER GÖZETİMDE
Talebin ardından başlatılan yeniden sayım, İl Seçim Kurulu yetkilileri ve resmi olmayan sonuçlara göre seçilen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile AKP Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde sürdürüldü.
100'ÜN ÜZERİNDE SANDIK SAYILDI
Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gün boyu süren işlemlerde, toplamda açılacak 500 sandıktan 100'den fazlasında yeniden sayım yapıldı.
İşleme, bugün merkez ve diğer ilçe sandıklarının sayımı ile devam edilecek.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nda yer alan AKP 2, MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.
Sputnik Türkiye