DYP'li eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu vefat etti

Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu (68), kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti. Karakuyu'nun yarın (5 Kasım) memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde öğle namazına müteakip toprağa verileceği belirtildi.

Kütahya'nın yetiştirdiği değerli insanlardan olan, örnek siyasetçilerden DYP Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. İsmail Karakuyu Kimdir? 1950 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktorasını tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Doğru Yol Partisi, 19., 20. ve 21. Dönem Kütahya Milletvekilliği ile 54. Türkiye Hükûmeti'nin Sağlık Bakanlığını yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.