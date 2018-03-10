"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

e-Devlet üzerinden yeni hizmet

10 Mart 2018, Cumartesi 10:36
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla ilgili talep, görüş ve önerileri değerlendirmek, öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Van'da kurulan MEB İletişim Merkezi (MEBİM 147) , 31 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden de hizmet vermeye başlayacak.

Van'da 2012'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete açılan "MEBİM 147" çağrı merkezi, depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı oldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran "MEBİM 147", kuruluşunun 6. yılında yeni bir platformda da hizmete başlayacak.

"MEBİM 147", 31 Mart itibarıyla e-Devlet entegrasyonuna geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen "MEBİM 147" hizmetlerinde e-Devlet ile hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde il, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile yetkili kullanıcılara eğitim toplantıları düzenleniyor.

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İttifaka CHP ve HDP'den şerh geldi

    'Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim'

    KHK’lara AYM yolu açıldı

    "Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir"

    Bu dev kampanyayı kaçırmayın

    Ezanın aslına çevrilmesi, 60 ihtilâlinin başlangıcıydı

    Soykırım yokmuş!

    Trump - Kim Jong-un görüşmesine BM'den destek

    Suriye için Kanada'dan "mutlak ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısı

    Ahmet Şık ve Murat Sabuncu hakkında tahliye kararı

    Trump'ı övdü

    İsrail'e sığındığına pişman olmuş

    Fransa'dan Doğu Guta açıklaması

    Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 534 kişi hakkında ara karar

    61 rütbeli askerden 23'ü tutuklandı; 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Çukurambar'daki o görüntüler ortaya çıktı

    Dışişleri Bakanlığı: Büyük üzüntü duyulmuştur

    '15 Temmuz' hakkında Mehmet Akif'in torunu Selma Argon'dan açıklama

    Amerikalı pilotun gizemi 81 yıl sonra çözüldü

    İsrail'in yeni zorbalığına Avrupa Birliği'nden tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    KHK’lara AYM yolu açıldı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet Bakanlığı adalet için çalışsın
    Ahmet BATTAL

    Zihinlerdeki ve gerçekteki AKP
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Zındıkanın kurduğu tuzaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Kime şehit denir?
    Genel

    Bu dev kampanyayı kaçırmayın
    Faruk ÇAKIR

    Medyanın yalanla imtihanı
    İslam YAŞAR

    Ezanın aslına çevrilmesi, 60 ihtilâlinin başlangıcıydı
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyaset, elini dinden çekmeli
    Genel

    "Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.