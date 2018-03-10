e-Devlet üzerinden yeni hizmet

e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha ekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla ilgili talep, görüş ve önerileri değerlendirmek, öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Van'da kurulan MEB İletişim Merkezi (MEBİM 147) , 31 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden de hizmet vermeye başlayacak.

Van'da 2012'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete açılan "MEBİM 147" çağrı merkezi, depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı oldu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran "MEBİM 147", kuruluşunun 6. yılında yeni bir platformda da hizmete başlayacak. "MEBİM 147", 31 Mart itibarıyla e-Devlet entegrasyonuna geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen "MEBİM 147" hizmetlerinde e-Devlet ile hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde il, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile yetkili kullanıcılara eğitim toplantıları düzenleniyor.

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