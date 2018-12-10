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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

e-tebligat uygulaması 1 Ocak'ta devrede

10 Aralık 2018, Pazartesi 16:00
Adalet Bakanı Gül, elektronik tebligat (e-tebligat) uygulamasının 1 Ocak itibarıyla devreye gireceğini ve davaları hızlandıracağını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Personel Eğitim Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, yeni açılan merkezde tüm adliye ve bakanlık çalışanlarının eğitim alarak daha bilinçli bir adalet hizmeti sunma hakkına kavuşacaklarını söyledi. 

Gül, eğitim merkezleriyle adalet teşkilatı personelinin bilgi ve yetkinliğin artırılacağını, gelişen olaylara, vakalara, yeni bilgilere erişme imkanına kavuşulacağını dile getirdi.

Eğitim adına çok verimli bir yıl geçirdiklerini ifade eden Gül, 2019'un da eğitim adına verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Gül, elektronik tebligat uygulamasının da 1 Ocak itibarıyla devreye alınacağını ve yönetmeliğin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirerek, şunları söyledi:

"Elektronik tebligat uygulamasıyla, tebligat ulaştı mı? Tebligat parçaları döndü mü? Dosyayı açıyor hakim, tebligat parçasının dönmediği anlaşıldığından duruşmanın üç ya da dört ay sonraya verilmesine diye... Vatandaş 'Sen postayı daha ilgilisine ulaştıramıyorsun, gelmişsin burada bize adalet vereceksin.' diye söylemiyor ama vatandaş içinde kahırla o adliyeden çıkıyor. Hepimiz yaşadık. Ben bile bir sürü trafik cezasını yok evde yokuz muhtara verilir. Muhtar oraya verir, vermez. Bir sürü trafik cezası ödemişizdir. Birtakım haklarımızı bile kullanmaktan yoksun kaldık."

Bütün kurumlar ve avukatlar için tebligatın mecburi olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Tebligatın elektronik şekilde ulaştığı sistemde görülecek. Yapılır yapılmaz tebliğ olmuş oluyor mu? Hayır. 5 gün sonra tebligat yapılmış oluyor. Diyelim ki 7 günlük itiraz süresi var. Tebligat elinize ulaştı. 5 gün sonra tebliğ edilmiş sayılıyor. 7 günde artık tebligat tamamlanmış oluyor. Cep telefonunuza mesaj geliyor. Vatandaşlar için zorunlu değil. Ama elektronik tebligat bana gelsin istiyorsanız, başvuruyorsunuz ve elektronik tebligat size de geliyor. Bu da hem davaları uzatmayacak hem de davaları hızlandıracak. Kalem personelimiz, adalet teşkilatımız için de daha hızlı bir yargılama ve usulsüz tebligatların da önüne geçmiş olacak."

Bakan Gül, icralarla ilgili merkezi takip sistemi uygulamasının da Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceğini, şu anda tüm altyapılarının yapıldığını, erken tamamlanırsa aboneliğe bağlı sözleşmeden kaynaklı alacakların icraya konu olmadan vatandaşlara tebligat yapılacağını bildirdi.

AA

Etiketler: adalet bakanlığı, tebligat, gül
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