"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ebediyet arayışına en iyi cevap: Haşir Risalesi

14 Mart 2018, Çarşamba 16:27
Bediüzzaman Beşlemesi ile tanınan, gazetemizin değerli yazarlarından İslâm Yaşar, “Ahiret Sayfası”na konuştu.

Bir edebiyatçı olarak, klâsikleşmiş edebî eserlerde işlenen ölümsüzlük arayışını ve Risale-i Nur’da bu arayışa verilen Kur’ânî cevabı yorumlar mısınız?

Edebiyatçılar ölümsüzlüğü ekseriyetle hayal gücü ile aramaya çalışır. Hayal hassası ‘Mâsivâ’ denen varlıklar âlemine sığmayacak kadar geniş olduğundan, hayali ancak ‘Mâverâ’ ihata edebilir, o da ahiret inancı ile mümkündür. Haşir Risâlesi o arayışa verilmiş en güzel ve muknî cevaptır. Ama bu cevap o risaleyi san’at malzemesi olarak kullanıp dünya klâsikleri arasına girebilecek edebî eserler yazacak, muhayyilesi mâverâya müheyya Müslüman edebiyatçıları beklemektedir.

Üstad Bediüzzaman, ahiret inancının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkisinden bahsediyor. Bu konu hakkında ortaya koyduğu teorilerden ne anlamalıyız?

Bediüzzaman Hazretleri, teorivari iddiaların isbatını değil, vahye dayanan Kur’ânî ve Nebevî (asm) hakikatlerin  tebliğ ve intişarı dâvâ edinmiştir. Ahiret inancı da o hakikatlerden biridir. Ahirete iman, her yaştan insanın hem dünya hem de ahiret hayatı için elzem olduğundan ve Saadet-i Dâreyni netice verdiğinden o hakikati hilkatin esası olarak telâkki etmek ve her yaşta hissedip yaşamak gerekir.

Bu dünyada ahiretin varlığını ispatlayan en büyük delil nedir?

Üstadın tabiri ile ‘İnsanın dâr-ı ebedîde bekasını aşk derecesinde arzulamasıdır.’ İnsanın fıtraten ‘Cehennem de olsa beka isterim’ demesi, ahiret için yaratıldığını gösteren ve ahiretin varlığını ispatlayan en büyük delildir.

Ahiret inancını tam anlamıyla hazmedebilen kişilerin hayatında nasıl bir değişim olur ve onları diğer insanlardan ayıran nasıl bir fark görürüz?

Bediüzzaman Said Nursî’nin; Asâ-yı Mûsâ’da, Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası bahsinde, mukayeseli olarak izah ettiği gibi âhirete iman insanın şahsî, ailevî, içtimaî hayatında ebedî faydalar sağlar. İnsan, âhirete imanıyla, insanlığın istidatlarını taşıyabilir, Cennetin ruhanî lezzetlerini tadıp aklını başına alır; hakikî muhabbeti, hamiyeti kardeşliği öğrenir; hakikî insanlık saadetini inkişaf ettirir, insan-ı kâmil hâline gelir, Cennete lâyık bir kul olur.

Röportaj: Fethiye Songül AKAY

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere, BMGK'yi acilen toplantıya çağırdı

    Ebediyet arayışına en iyi cevap: Haşir Risalesi

    Schengen vizesi almak kolaylaşıyor

    Sisi, muhbir vatandaşlık hattı kurdu

    'Sivillere yargı zırhı' AYM'ye götürüldü

    Çiftlik Bank'ta ilk gözaltı!

    Türk jetleri, YPG'ye yardım eden Esad militanlarını vurdu

    Erdoğan: Temenni ederim ki, Afrin akşama kadar düşmüş olur

    Meğer Erdoğan 'Rabia' yapıyormuş!

    Hakkari'den acı haber!

    Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

    Beyaz Saray'daki 'Gazze' toplantısına Filistin'den boykot

    SGK'nın taşınmazları satılıyor

    Düşen Türk jetinde bir kişi kayıp

    Taşeron kadrolarına akrabalar yerleşti!

    Stephen Hawking, 76 yaşında öldü

    İslam’ı Arakan’dan çıkartmak istiyorlar

    “Dinsiz bir milletin payidar olabileceğine inanmıyoruz''

    Öğretmenlerin angarya iş isyanı

    ‘Bunun adı vicdansızlık, ahlâksızlıktır’

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Bunun adı vicdansızlık, ahlâksızlıktır’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet ve ilahiyatçılar mı?
    Genel

    7 bin 200 karar çıktı, kaldı 101 bin
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate ve tarikate mensubiyet suç değil
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tetikçinin tetikçisi...
    Süleyman KÖSMENE

    İslam güncellenir mi?
    İslam YAŞAR

    “Dinsiz bir milletin payidar olabileceğine inanmıyoruz''
    Faruk ÇAKIR

    Milletin parası ‘çöp’e atılmasın
    Genel

    Taşeron kadrolarına akrabalar yerleşti!
    Genel

    Öğretmenlerin angarya iş isyanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.