Ebediyet arayışına en iyi cevap: Haşir Risalesi

Bediüzzaman Beşlemesi ile tanınan, gazetemizin değerli yazarlarından İslâm Yaşar, “Ahiret Sayfası”na konuştu.

Bir edebiyatçı olarak, klâsikleşmiş edebî eserlerde işlenen ölümsüzlük arayışını ve Risale-i Nur’da bu arayışa verilen Kur’ânî cevabı yorumlar mısınız?

Edebiyatçılar ölümsüzlüğü ekseriyetle hayal gücü ile aramaya çalışır. Hayal hassası ‘Mâsivâ’ denen varlıklar âlemine sığmayacak kadar geniş olduğundan, hayali ancak ‘Mâverâ’ ihata edebilir, o da ahiret inancı ile mümkündür. Haşir Risâlesi o arayışa verilmiş en güzel ve muknî cevaptır. Ama bu cevap o risaleyi san’at malzemesi olarak kullanıp dünya klâsikleri arasına girebilecek edebî eserler yazacak, muhayyilesi mâverâya müheyya Müslüman edebiyatçıları beklemektedir.

Üstad Bediüzzaman, ahiret inancının özellikle gençler, çocuklar ve yaşlılar üzerindeki etkisinden bahsediyor. Bu konu hakkında ortaya koyduğu teorilerden ne anlamalıyız?

Bediüzzaman Hazretleri, teorivari iddiaların isbatını değil, vahye dayanan Kur’ânî ve Nebevî (asm) hakikatlerin tebliğ ve intişarı dâvâ edinmiştir. Ahiret inancı da o hakikatlerden biridir. Ahirete iman, her yaştan insanın hem dünya hem de ahiret hayatı için elzem olduğundan ve Saadet-i Dâreyni netice verdiğinden o hakikati hilkatin esası olarak telâkki etmek ve her yaşta hissedip yaşamak gerekir.

Bu dünyada ahiretin varlığını ispatlayan en büyük delil nedir?

Üstadın tabiri ile ‘İnsanın dâr-ı ebedîde bekasını aşk derecesinde arzulamasıdır.’ İnsanın fıtraten ‘Cehennem de olsa beka isterim’ demesi, ahiret için yaratıldığını gösteren ve ahiretin varlığını ispatlayan en büyük delildir.

Ahiret inancını tam anlamıyla hazmedebilen kişilerin hayatında nasıl bir değişim olur ve onları diğer insanlardan ayıran nasıl bir fark görürüz?

Bediüzzaman Said Nursî’nin; Asâ-yı Mûsâ’da, Sekizinci Meselenin Bir Hülâsası bahsinde, mukayeseli olarak izah ettiği gibi âhirete iman insanın şahsî, ailevî, içtimaî hayatında ebedî faydalar sağlar. İnsan, âhirete imanıyla, insanlığın istidatlarını taşıyabilir, Cennetin ruhanî lezzetlerini tadıp aklını başına alır; hakikî muhabbeti, hamiyeti kardeşliği öğrenir; hakikî insanlık saadetini inkişaf ettirir, insan-ı kâmil hâline gelir, Cennete lâyık bir kul olur.

Röportaj: Fethiye Songül AKAY