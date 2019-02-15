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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Eczacılar depolardan ilaç temin edemiyor iddiası

15 Şubat 2019, Cuma 08:43
Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 19 Şubat’tan itibaren kullanılacak yeni euro değerinin açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini ve eczacıların depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak euro değerinde zam oranının yüzde 26.4 olarak uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

İlaçların fiyatlandırılmasında euro değeri mevcut durumda 2.6934 TL olarak uygulanıyordu. Yeni euro değeri 3.4 lira olarak belirlenmiş oldu. Değişiklik 19 Şubat'tan itibaren uygulamaya girecek.

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) dün yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor. Olası uygulamalarla vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarının artacağı kaygısını da taşıyoruz.

REFERANS FİYAT SİSTEMİ UYGULANIYOR

Türkiye'de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde ‘referans fiyat' sistemi kullanılıyor. Buna göre, ilaçların ecza deposuna satış fiyatının belirlenmesinde, Avrupa Birliği'nde (AB) referans alınan beş ülkedeki en düşük satış fiyatı euro cinsinden referans kabul ediliyor. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak fiyatlandırmada kullanılacak euro değerini ilan ediyor.

Fiyatlandırmada kullanılan euro değerine karşın, reel euro/TL kuru, 2018 yılında 8.21'in üzerine çıkarak gördüğü tarihi zirvenin ardından şu anda 5.97 seviyelerinde bulunuyor.

TL'deki değer kaybına bağlı artan maliyetler nedeniyle bazı ilaçların üretimi ve ithalatında sıkıntı yaşanmasının yanı sıra, ilaç fiyatlarında artış yapılacağı beklentisinin de etkisiyle son haftalarda piyasada çok sayıda ilacın bulunmasında da zorluk çekiliyordu.

İlaç sektörüyle mutabakata varılmasını, ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak nitelendiren TEB, buna karşın uygulamadan birebir etkilenecek eczacıların masaya davet edilmemesinin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi: "Yapılan düzenleme ile ilaç sanayisi rahatlamış olsa da, hastaların ve eczacıların sorunları devam etmektedir. Tüm toplumun ekonomik olarak zorluk yaşadığı bir durumdan elbette eczacılar da etkilenmektedir. Eczacının kârlılığının ilaç fiyatlarına bağlı olması tek yönlü değildir. İlacın fiyatı arttıkça eczacının kârlılığı düşmekte ve giderleri artmaktadır."

TEB, son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda reel kurla makasın bir hayli açıldığını, zam bekleyen kimi ilaç firmalarıyla ecza depolarının piyasaya ilaç vermediğini, hastaların ilaçlara ulaşmakta güçlük çektiğini hatırlattı. Birlik, ilacın bulunabilir olması için euro kurundan bağımsız, uzun vadeli, yerli ilaç politikalarının geliştirilmesi gereğine de dikkat çekti.

Sputnik Türkiye

Etiketler: ilaç, eczane, vatandaş, zam, euro
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