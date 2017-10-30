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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Edip Uğur 'tehdit edildim' dedi ve ayrıldı

30 Ekim 2017, Pazartesi 17:21
Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı, 'AK Parti'de siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırıldı' dedi ve AKP'den de istifa etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediği Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, kısa ve ağır eleştirilerle dolu bir basın toplantısıyla istifa etti. 'Baskılar ve tehdite varan müdahalelerin katlanılacak bir durumun ötesine geçtiğini' vurgulayan Uğur, gözyaşları arasında AKP'den ve belediye başkanlığından ayrıldığını açıkladı. 

Uğur şunları söyledi:

"Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan baskılar, tehdite varan müdahaleler var. Bu katlanılacak bir durumun ötesine geçmiştir. Ak partide siyaset yapma imkanımız ortadan kaldırılmıştır. Gelinen bu durumda partimden ve belediye başkanlığı görevimden ayrılmak noktasına getirilmiş bulunmaktayım. Şimdi bütün varlığımda külli iradeye teslim olarak cüzi irademle milletime vefa gösteriyorum. Partime ve başkanlık görevime burada veda ediyorum.

İnancım ve itikatım gereği olan da hayır vardır. Üzgünüm, kırgınım ve fakat huzurluyum. Vicdan rahatlığıyla bu kararı almış bulunuyorum."

Siyaset yaptığı yol arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Uğur, bu süre içersinde kendisine destek olan ailesine teşekkür ederken gözyaşlarına boğuldu.

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  • halil

    30.10.2017 23:59:26

    işte tek adam rejimlerinin sorununa bariz bir örnek. yanında edip uğuru sevmeyen iki adam olsa bir kaç taraflı istatistik bir kaç farklı yorumlama ile adamı harcattılar

  • IV:MURAT

    30.10.2017 17:31:55

    Benim oyumla seçtiğim insanları tehditle istifa ettiren zihniyet 16 yıldır aynı koltukta.Acaba diyorum bu zorbaları kim istifa ettirecek?Yoksa güçlü olan haklıdır(!) fasid kaidesince bunlar kendilerini güçlü gördükleri için mi haklı zannediyorlar?Allahın da bir hesabı vardır."MEN DAKKA DUKKA" meşhur darb-ı meseldir.

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