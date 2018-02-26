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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

EDS yeniden devreye girdi, sürücülere ceza yağdı

26 Şubat 2018, Pazartesi 10:52
EDS sisteminin ilk 15 gününde, yol kenarındaki 40 metrede bir uyarılara rağmen ihlal yapan sürücülere ceza yağdı. Sistem, yakında 81 il genelinde uygulanacak.

Sıkışan trafikte emniyet şeridinden hızla geçen ya da ‘makas atarak’ hız kurallarını alt üst eden sürücülere, geçen hafta aktif hale gelen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile İstanbul’da ceza yağdı. ‘Nasıl olsa burada kamera yok’ diye düşünen 18 bin 404 sürücüye 3 milyon 790 TL ceza kesilirken ihlal sıralamasında emniyet şeridini ‘ortalama hız’ ilk sırayı alması da dikkat çekti.

EDS YENİDEN DEVREYE GİRDİ

Türkiye genelinde radar uygulamalarındaki hatalar nedeniyle kullanımı askıya alınan şehir içlerinde EDS veya şehirlerarası ve çevre yollarında TEDES olarak bilinen ‘elektronik gözler’, başta İstanbul ve Gaziantep olmak üzere yeniden devreye girdi.

UYARILAR İŞE YARAMADI

Sistemi devreye sokan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen, yasal mevzuat gereği cezalar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik polisleri tarafından kesilmeye başlandı. Star'ın haberine göre, belediye ceza yazmıyor ancak sistemin kurulum maliyetini üstlendiği için cezadan yüzde 30 pay alıyor.

Emniyet şeritlerine her 40 metrede bir uyarı levhası konulmasına rağmen İstanbul’da 8 Şubat 2018’den itibaren 18 bin 404 sürücüye 11 ayrı konu başlığından trafik cezası kesildi. EDS’ler, İstanbul genelinde kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve mobil ihlal tespit sistemi olarak devreye girdi.

ORTALAMA HIZ HESABI

Emniyet şeridine giren 8 bin 398 sürücüye 235 TL’den toplam 1 milyon 973 TL ceza kesildi. Yol kenarlarındaki hız göstergelerinin önünden geçerken frene basan, geçtikten sonra tam gaz yoluna giden 2 bin 640 sürücü de EDS’den kaçamadı. Çünkü artık sürücünün caddeye girdiği ve çıktığı nokta arasındaki EDS’lerdeki süreye ve yolun uzunluğuna bakılarak aracın tüm yolu kaç kilometre ortalama hızla geçtiği tespit edilmeye başladı.

Yeni EDS sisteminin Ordu ve çevresinde Mart ayında devreye gireceği öğrenildi. Ancak, daha önce şikayet konusu olan ‘Anlık hız’ uygulaması olmayacağı ve ‘ortalama hız’ denetimi yapılacağı ve böylece arka arkaya ceza kesiminin söz konusu olmayacağı da kaydedildi.

80 KM’Yİ GEÇEN YANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen EDS 81 ilde uygulamaya sokulacağı açıklandı. EDS’ler, TEM gibi çevre yolları ve şehirlerarası yollarının yanı sıra E5/D100 gibi İstanbul’da şehir içi yollarda devreye girdi. Çevre yollarında hız limiti 120 km iken, şehir içi caddelerde bu oran en yüksek 80 kilometre olarak belirlendi.

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