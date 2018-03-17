Ege'de göçmen faciası: 14 kişi öldü

Yunanistan polisi Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4'ü çocuk 14 kişinin öldüğünü açıkladı.

Türkiye'den yola çıkan yaklaşık 20 göçmeni taşıyan geminin Yunanistan açıklarında battığı açıklandı. Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin aktardığına göre, batan teknede bulunan 3 göçmen Eşek adası (Agathonisi) sahiline çıktıktan sonra durumu Yunan makamlarına bildirdi. Yunan Sahil Güvenlik teknelerinin yanısıra, 1 savaş gemisi, 1 askeri helikopter ve Frontex gücüne bağlı bir bot bölgede geniş çaplı arama başlattı. Önce 1'i kadın, 1'i erkek, 4'ü de çocuk 6 kişinin cesetleri denizden toplatıldı. Öğle saatlerine doğru ise denizde 8 ceset daha bulundu. Ölü sayının artmasından endişe ediliyor.

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