Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

İzmirin Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi'nde bugün saat 15.28'te Richter Ölçeği'ne göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, başta İzmir ve Çanakkale olmak üzere, Edirne'den Muğla'ya kadar Türkiye'nin batısındaki birçok merkezde hissedildi ve paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.28'de merkez üssü Karaburun İlçesi'ne 23 kilometre açıkta Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem saat 15.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü önce 6.3 olarak duyurdu, ardından 6.0 olarak revize etti.

Deprem, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerindeki hemen hemen bütün illerde çok güçlü şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremde hasarla ilgili araştarmaların sürdüğü belirtildi.

Karaburun Kaymakamı Muhammed Özyüksel, "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok. Araştırma yapıyoruz" dedi.

ARTÇILAR MEYDANA GELDİ

AFAD'ın verilerine göre saat 15.31'de 4.9, saat 15.35'te 3.4, saat 15.47'de 4.5 büyüklüklerinde yine Karaburun merkezli artçı sarsıntılar daha meydana geldi. Uzmanlar artçıların süreceğini belirtirken, başta İzmir olmak üzere Ege kıyısındaki merkezlerde birçok kişi ev ve işylerine girmedi.

BURSA VE YALOVA'DA SARSILDI

Ege'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa ve Yalova’yı da salladı. Bursa ve Yalova'da oturanlar, korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissedenler, kendilerini sokağa attı. Bursa'da polis, yaptığı telsiz anonsu ile deprem nedeniyle yaşanacak olumsuzluklar konusunda AFAD'a da bilgi verilmesini istedi. Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen deprem sonrası Bursa AFAD'da görev yapan yaklaşık 30 kişilik ekip araç ve gerçekleri ile İzmir'e gönderildi.

Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı: Depremin büyüklüğü 6.1

Atina Üniversitesi Sismoloji Labaratuvarı resmi sayfasından Ege'de meydana gelen depremin konumunu ve büyüklüğünü paylaştı. Depremin büyüklüğü 6.1 olarak duyuruldu.

Deprem Trakya'da da hissedildi

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Trakya'da da hissedildi. Bölgede Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) deprem nedeniyle meydana gelen bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, sokağa çıktı.

AFAD Edirne Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin Edirne'de de hissedildiğini belirtti.

Şen, deprem dolayısıyla herhangi bir hasar ve zayiat durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Kırklareli

Deprem, Kırklareli'nde de hissedildi.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Muhsin Özer, Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Kırklareli'nde çok hafif hissedildiğini bildirdi.

Özer, Kırklareli'nde yüksek katlı binalarda oturanların depremi hissettiklerini söyledi.

Depremle ilgili kentte herhangi gibi bir aksaklığın yaşanmadığını ifade eden Özer, korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.

Tekirdağ

Depremin hissedildiği Tekirdağ'da da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol da Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Tekirdağ'da hafif hissedildiğini söyledi.

Erol, Tekirdağ'da vatandaşlardan gelen ihbarlarda hiç bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.

DHA AA

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