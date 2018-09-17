Eğitim Öğretim yılı dertlerle başlıyor

Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan (Eğitim-Bir-Sen) yapılan açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, yaklaşık 18 milyon öğrencimiz ve 1 milyona yaklaşan öğretmenlerimiz açısından yeni bir heyecan, yoğun bir çalışma dönemi ve özverilerle dolu bir süreç olarak başladığı belirtilirken, eğitim alanında çözüme kavuşturulması gereken onlarca sorun olduğu belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen açıklamasında, “Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmadan eğitimde yol almak, başarıyı yakalamak pek mümkün görünmemektedir” denildi. Öğretmenliği diğer mesleklerden ayıran en önemli özellik, mesleğin moral ve motivasyonla icra ediliyor olması olduğunu vurgulanan açıklamada, “Son yıllarda inatlaşarak dayatılan birtakım uygulamalarla öğretmenler moral ve motivasyon açısından çökmüş, eğitim sisteminin köküne dinamit koymakla eş değer adımlar atılmıştır. Yeni dönemde, sorunlu uygulamalar yerine, eğitim çalışanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin en önemli ve vazgeçilmez unsuru görülüp saygınlığının arttırılmasının hedeflenmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. 100 bin öğretmen ihtiyacı var Öğretmen sayısının her geçen yıl artmasına rağmen halen yaklaşık 100 bin öğretmen ihtiyacı bulunduğu belirtilen Eğitim-Bir-Sen açıklamasında, öğretmen eksikliğinin uzun vadede bir milletin kaderini etkileyebileceği düşünülerek, öğretmensiz bir sınıf bile kalmayacak şekilde eğitim kadrosu tam olması gerektiğini belirtildi. Eğitim kurumlarında öğretmenler arasında kadrolu/sözleşmeli şeklinde ortaya çıkan ayırım kurum içi çalışma barışını bozduğu dile getirilen açıklamada, “Bu durum öğretmenlerin verimliliğini düşürmekte, aynı niteliklere sahip ve aynı görevi yapan insanlar arasında bir nevi kast sistemi oluşturmaktadır. İstihdamda güçlük çekilen illerde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla getirilen sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli ve sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir” denildi. HABER: FATİH KARAGÖZ-ANKARA Haber Merkezi

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