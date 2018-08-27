Ekip otosunun yakıtını satan polis ile ilgili karar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kullandığı sivil ekip otosunun yakıtını sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Darıca Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ.K'yı takibe aldı. Polis ekipleri, Çayırova ilçesinde oğlu A.K'nin çalıştırdığı oto yıkama dükkanına giden İ.K'nın, sivil ekip otosunun deposundaki yakıtı boşalttığını tespit etti. A.K'nin ve polis memurunun kayınbiraderi M.T'nin akaryakıtı sattığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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