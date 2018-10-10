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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Ekonomide yeni tehlike

10 Ekim 2018, Çarşamba
EN KÖTÜ SENARYOYA DİKKAT ÇEKEN UZMANLAR: DAHA ZOR GÜNLER KAPIDA.

Enflasyon+düşük büyüme

Yüzde 25'e dayanan enflasyon ve 2019'da 'sıfır büyüme' ihtimali, ekonomide en kötü senaryo  olarak bilinen 'stagflasyon' tehlikesini ortaya çıkardı. Stagflasyon, yüksek enflasyonun ve düşük büyümenin aynı anda yaşanması anlamına geliyor.

Çok daha zor bir süreç

Stagflasyon sürecine giren ülkelerde bir yandan işsizlik ve hayat pahalılığı artarken, diğer yandan yeni vergi ve zam dalgaları görülüyor. Uzmanlara göre, geçmiş krizlerden farklı olarak bu kez işsiz, emekli ve esnafı çok daha zor bir süreç bekliyor.

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EKONOMİDE YENİ TEHLİKE

Yüzde 25’e dayanan enflasyon ve 2019’da ‘sıfır büyüme’ ihtimalinin giderek güçlenmesi, ekonomide en kötü senaryo olarak bilinen ‘stagflasyon’ tehlikesini ortaya çıkardı.

Yüzde 25’e dayanan enflasyon ve 2019’da ‘sıfır büyüme’ ihtimalinin giderek güçlenmesi, ekonomide en kötü senaryo olarak bilinen ‘stagflasyon’ tehlikesini gündeme getirdi. Geçen hafta açıklanan yüzde 24.5’lik Eylül ayı enflasyonu ile Türkiye, iktisat literatüründe ‘stagflasyon’ adı verilen yeni bir döneme giriş yapmış oldu. Yüksek enflasyonun ve düşük büyümenin aynı anda yaşanması anlamına gelen stagflasyon, ekonomide en kötü senaryo olarak biliniyor. Stagflasyon sürecine giren ülkelerde bir yandan işsizlik ve hayat pahalılığı artarken, diğer yandan yeni vergi ve zam dalgaları görülüyor. Uzmanlara göre, Türkiye’deki geçmiş krizlerden farklı olarak bu kez işsiz, emekli ve esnafı çok daha zor bir süreç bekliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye ekonomisi, 457 milyar dolarlık dış borcu ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla zor günlerden geçiyor. Borç riskine bir de yüzde 25’lere ulaşan enflasyon eklenince, geçen yılı yüzde 7.4’lük büyüme ile kapatan Türkiye’nin 2019’da ‘sıfır büyüme’ ya da küçülme yaşama ihtimali büyük oranda artmış oldu. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, Türkiye’nin içine girdiği yeni durumun net bir ‘stagflasyon’ süreci olduğunu söyledi. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) büyümenin 2018’de yüzde 3.8, 2019’da ise yüzde 2.3 olarak öngörüldüğünü hatırlatan Demiralp, “Bu öngörü bile aslında, mevcut enflasyon hızına baktığımızda stagflasyona girildiğinin en açık göstergesi” diye konuştu.

Ödenecek bedel ağırlaşıyor

Bir ülkede yüksek enflasyon sorununun sıkı makiye politikaları ile dizginlenebileceğini, ancak stagflasyon sürecine giren bir ülkede sıkı malî politikaların sorunu çözmede yetersiz kalacağını kaydeden Prof. Demiralp, “Bu tür durumlarda ülke ekonomisi, krizden çıkmak için daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalıyor” dedi. Türkiye ekonomisinin 2009 yılında yüzde 4.7 küçüldüğüne, buna karşın enflasyonda hedeflerin tutması nedeniyle ağır bir tahribat yaşanmadığına işaret eden Prof.  Demiralp, şöyle devam etti; “Türkiye’de daha önceki düşük büyüme ya da küçülme süreçlerinde fiyatlar da düşüşe geçerdi. Ama bugün hem düşük büyüme hem de giderek artan bir enflasyon var. Bu da bir yandan iş kayıpları yaşanırken, diğer yandan her türlü mal ve hizmette fiyat artışlarına neden oluyor.”

Şimdi duvara çarptık

Bir ülkede büyüme oranının nüfus artış oranının altında kalmasının ‘durgunluk’ olarak tanımlanabileceğini dile getiren eski Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Müdürü, ekonomist Bartu Soral’a göre de, Türkiye mevcut durumda net bir şekilde stagflasyon sürecine girmiş bir ülke olarak adlandırılabilir.

2018’in son çeyreğinde ve 2019’da Türkiye’nin sıfır büyüme ya da küçülme yaşayacağının artık neredeyse kesin olduğuna işaret eden Soral, “Bu süreçte enflasyonun da yüzde 30’u geçeceğini düşünüyorum” dedi. Bu ortamda özellikle tüketici kredisi borcu olan işsiz, emekli ve esnafın stagflasyon sürecinden çok ağır darbe alacağını ifade eden Soral, “Bu süreçte hane halkı geliri her geçen gün eriyecek. Dışarıdan borç alarak büyüyen tüm ülkeler bunu yaşadı. Şimdi biz duvara çarptık” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: enflasyon, stagflasyon
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