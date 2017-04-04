Ekrem Ceyhun duâlarla defnedildi

Devlet eski Bakanı Ekrem Ceyhun Kocatepe Camii’nde öyle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asrî Mezarlığına defnedildi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, eski bakanlardan, Nevzat Ercan, Sümer Oral, Lütfullah Kayalar, Necmettin Cevheri, Hasan Cemal Güzel, Yaşar Topçu, Esat Kıratloğlu, Bekir Sami Daçe, Ali Şevki Erek, Ufuk Söylemez, Recep Özel, Meclis eski Başkanlarından Bülent Arınç ve Hikmet Çetin ve çok sayıda eski milletvekili ve bürokrat katıldı.

Namazlarını hiç terk etmedi

Cenaze namazında konuşan Mehmet Nuri Yılmaz, ömrünü devlet ve millete vakfeden Ceyhun’un kendisini çok yakından tanıdığını ve mütedeyyin bir insan olduğunu söyledi. Namazlarını hiç terk etmediğini de anlatan Yılmaz, ölümün hepimiz için mukadder, bir nevi terakki ve vuslat olduğunu söyledi. Eski bakan, milletvekili ve yakınlarının omuzlarında cenaze arabasına konulan Ekrem Ceyhun’un naaşı daha sonra Cebeci Asrî mezarlığında defnedildi. Ekrem Ceyhun geçtiğimiz Pazar günü 90 yaşında vefat etmişti.

HABER: FATİH KARAGÖZ

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