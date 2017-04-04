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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ekrem Ceyhun duâlarla defnedildi

04 Nisan 2017, Salı 18:02
Devlet eski Bakanı Ekrem Ceyhun Kocatepe Camii’nde öyle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Asrî Mezarlığına defnedildi.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili  İlhan Kesici, eski bakanlardan, Nevzat Ercan, Sümer Oral, Lütfullah Kayalar, Necmettin Cevheri, Hasan Cemal Güzel, Yaşar Topçu, Esat Kıratloğlu, Bekir Sami Daçe, Ali Şevki Erek, Ufuk Söylemez, Recep Özel, Meclis eski Başkanlarından Bülent Arınç ve Hikmet Çetin ve çok sayıda eski milletvekili ve bürokrat katıldı.

Namazlarını hiç terk etmedi

Cenaze namazında konuşan Mehmet Nuri Yılmaz, ömrünü devlet ve millete vakfeden Ceyhun’un kendisini çok yakından tanıdığını ve mütedeyyin bir insan olduğunu söyledi. Namazlarını hiç terk etmediğini de anlatan Yılmaz, ölümün hepimiz için mukadder, bir nevi terakki ve vuslat olduğunu söyledi. Eski bakan, milletvekili ve yakınlarının omuzlarında cenaze arabasına konulan Ekrem Ceyhun’un naaşı daha sonra Cebeci Asrî mezarlığında defnedildi. Ekrem Ceyhun geçtiğimiz Pazar günü 90 yaşında vefat etmişti.

HABER: FATİH KARAGÖZ

Okumak için tıklayınız:

Ekrem Ceyhun vefat etti

Etiketler: ekrem ceyhun
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  • HÜSEYİN İLHAN

    05.04.2017 11:25:23

    ALLAH RAHMET EYLESİN.O hakikatleri bilen,yaşayan ve dürüst siyaset yapan biri idi.

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