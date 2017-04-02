Ekrem Ceyhun vefat etti

Türk siyasetinin duayen isimlerinden Ekrem Ceyhun, dün Ankara’da tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde 91 yaşında vefat etti.

1990’lı yıllarda, 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in iktidarında Devlet Bakanı olarak kritik görevlerde bulunan Ceyhun, bu dönemde Demirel’in karakutusu olarak isimlendiriliyordu. Yeni Asya Neşriyat'tan 'Kalkınan Türkiye' isimli bir kitabı da çıkan Ceyhun, Cumhurbaşkanlığı döneminde ise Demirel’in başdanışmanıydı.

Ceyhun, aynı zamanda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eski Başbakan Necmettin Erbakan ile de arkadaştı. Bir dönemin siyasetine damga vuran isimleri yetiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu olan Ceyhun, 4 Şubat 1927 Erzurum doğumluydu.





