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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Eksi 7’nci katta 7 saat

08 Kasım 2017, Çarşamba
Arkadaşımız Nur Ener Kılınç 253 gündür Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda tutuklu.

Geçtiğimiz hafta 2 Kasım Perşembe günü 3. Duruşması yapılan Nur için 8 aydır tutuklu olduğu halde, yine delillerin toplanamaması sebebiyle tutukluluğunun devamı şeklinde bir karar verildi. Eşi ve ailesiyle dün duruşmadan sonra ilk kez görüşen Nur,  sabretmeye ve duâ etmeye devam ettiğini söyledi. 

Nur’un eşi Recep Kılınç ise görüşten sonra duygularını şöyle ifade etti; “Eşimin tutukluluğunda 252. gün anne baba ve ben kapalı görüş gerçekleştirdik. Gayet iyi ve sağlıklı halimize şükrediyoruz. Ancak 2 Kasım da yapılan 3. duruşmamızın ardından eşimin nasıl olduğunu çok merak ediyordum. Çünkü duruşma biter bitmez ellerine kelepçe taktılar ve bizde salondan çıkmak zorunda kaldık. Bakırköy cezaevine acaba ne zaman götürmüşlerdir diye düşünüyordum. Duruşma saat 10:30 civarı bitmişti, bugün kendisinden öğrendim ki  eşimi  eksi 7. katta soğukta 7 saat kadar bekletip saat 17:30-18:00 gibi ceza evine götürmüşler. Allah her şeyi görüyor ve biliyor bu sebeple içimiz rahat Allah’a havale ediyoruz, bize haksızlık yapanlar düşünsün. Bu zorlu imtihanımız da, sabredip duâ etmeye devam ediyoruz. Bu süreçte sonuna kadar eşimin arkasında ve yanında olacağım inşaallah. Elbet bir gün eşim o ceza evinden çıkacak ve kendisini cezaevi kapısında bekliyor olacağım. Bize duâ eden herkese çok teşekkür ediyorum.”

Her şeye rağmen sağlam durmaya devam edeceğim

Recep Kılınç Nur’un şunları söylediğini aktardı; “Âyetü’l-Kübra’da ki hakikatler sırrınca Allah’a sığınıyorum. Duruşmadan sonra cezaevine gelince hemen abdest alıp duâ ettim ve Yûsuf Sûresi’ni ezberlemeye başladım. Eşimin her hafta getirdiği kitaplar hariç kütüphanede bulunan kitaplardan 90 kitaptan oluşan bir liste hazırladım, kitap okumaya devam ediyorum. Her şeye rağmen sağlam durmaya devam edeceğim.”

Etiketler: nur ener
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    253. gün

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