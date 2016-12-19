El Bab'da 12 IŞİD hedefi imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekatı kapsamında, El Bab'da 12 IŞİD hedefinin savaş uçakları tarafından ateş altına alınarak, imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab meskun mahallinde, alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla, 12.35-12.51 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen DEAŞ'a ait 12 barınma yeri, savaş uçakları tarafından ateş altına alınarak, imha edildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştirdiği belirtilen savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü bildirildi. DHA

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