El Bab’da IŞİD saldırısı: 1 şehit 5 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi.

IŞİD terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası IŞİD terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı. Saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden tahliyesine başlanırken, tedavi için götürülecekleri Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde alarm durumuna geçildi. BİR ASKER ŞEHİT OLDU Türk Silahlı Kuvvetleri bu akşam saat 17.00 sıralarında El Bab yakınlarında IŞİD’le çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu 5 askerin de yaralandığını bildirdi. DHA

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