El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye’de şehit olan asker sayısının 16’ya çıktığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonu hakkında bilgi verdi. Bakan Işık, El Bab'da şehit olan Türk askeri sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

TBMM'den konuşan Işık'ın konuşmasından satır başları şöyle:

‘225 MESKUN MAHAL ÖZGÜRLEŞTİRİLMİŞTİR'

Bölgedeki yangın görmezden gelindi. Hareket tamamıyla uluslararası hukuka uygun olarak başlatılmıştı. Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık'ın kurtarılmış olması mühimdir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir.

‘DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 1005 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR'

Bugüne kadar Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ'a ait 4 tank, 29 havan, 41'i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir.

PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299'u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG'ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 drone da imha edilmiştir.

‘SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ ANLATIYORUZ'

Biz yıllardan beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gerektiğini anlatıyoruz. İnsani yardımların ulaştırılabileceği bir hat oluşturulabileceğini söylüyoruz.

‘EN KRİTİK AŞAMA OLAN EL BAB'IN TEMİZLENMESİ'

Harekat planının en kritik aşaması olan El Bab'ın temizlenmesi aşamasına gelinmiştir. DEAŞ'ın en direnç gösterdiği mevzi şehre hakim noktadaki bir hastane. En fazla şehidi burada verdik.