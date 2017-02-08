El Bab'daki IŞİD saldırısında şehit olan asker sayısı 4'e yükseldi!

Suriye'nin El Bab bölgesindeki operasyonda DEAŞ, Türk askerine saldırdı: 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. 4 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. 4 ASKER ŞEHİT OLDU, 15 ASKER HAFİF YARALI 169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı öğrenildi. YARALILAR KİLİS DEVLET HASTANESİ'NE GÖNDERİLDİ Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Hastaneye sevk edilen yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TSK'DAN AÇIKLAMA TSK'dan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. TSK VURMAYA DEVAM EDİYOR Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi. STRATEJİK TEPELER ELE GEÇİRİLDİ Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde El Bab'taki stratejik öneme sahip tepeler, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) desteklenen Özgür Suriye Ordusu unsurlarınca ele geçirildi. DHA

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